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Более 180 юных боксёров из восьми стран собрал турнир памяти Владимира Ботвинника в Минске

31 октября 2023 17:38
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Международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника собрал сильнейших юниоров из восьми стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 180 юных боксёров из восьми стран собрал турнир памяти Владимира Ботвинника в Минске-1

Более 180 боксеров поспорят за награды турнира. Девушки выступают в четырех весовых категориях. Парни определят сильнейших в десяти. В течение трех дней участники будут проходить по соревновательной сетке, а 3 ноября состоятся финалы. В стартовый день минского турнира состоялись 40 поединков. Несмотря на юный возраст, спортсмены демонстрировали конкурентную и интересную борьбу.

Более 180 юных боксёров из восьми стран собрал турнир памяти Владимира Ботвинника в Минске-4

Кадырбек Джандусинов, тренер по боксу (Казахстан):
В этом возрасте ребята как раз больше хотят увидеть что-то, приобрести. И для этого нужны такие выезды обязательно.

Более 180 юных боксёров из восьми стран собрал турнир памяти Владимира Ботвинника в Минске-7

Юрий Софьян, главный тренер Новгородской областной федерации бокса (Россия):
Мы уже второй раз у вас на этом турнире. В прошлом году была у нас команда, в этом году уже как традиция. С юноши начинается все, мужчина становится мужчиной, сначала побывав юношей.

Данный старт для белорусов станет заключительным этапом отбора в команду, которая представит нашу страну на юниорском чемпионате мира в Ереване.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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