Минское «Динамо» уступило российскому «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

В КХЛ минское «Динамо» дома не смогло победить «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 3:2 в пользу российской дружины.

В первом периоде динамовцы дважды огорчили гостей. На второй минуте матча отличился Никита Пышкайло, а на девятой – Роман Горбунов. Во втором отрезке пришло время забрасывать уже оппонентам. Нижегородцы сделали счет на табло ничейным. Третья 20-минутка и овертайм остались безголевыми. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Дальше минчанам предстоит встреча с «Куньлунем». Дуэль пройдет 30 января на «Минск-Арене». Старт в 19:00.