Прямой эфир

Минское «Динамо» уступило российскому «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

28 января 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В КХЛ минское «Динамо» дома не смогло победить «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 3:2 в пользу российской дружины.

Минское «Динамо» уступило российскому «Торпедо» в домашнем матче КХЛ-1

В первом периоде динамовцы дважды огорчили гостей. На второй минуте матча отличился Никита Пышкайло, а на девятой – Роман Горбунов. Во втором отрезке пришло время забрасывать уже оппонентам. Нижегородцы сделали счет на табло ничейным. Третья 20-минутка и овертайм остались безголевыми. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Дальше минчанам предстоит встреча с «Куньлунем». Дуэль пройдет 30 января на «Минск-Арене». Старт в 19:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Никита Пышкайло # Роман Горбунов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валидольная борьба и качели. Обзор финала «Большого шлема» с участием белорусской теннисистки
28 января 2023 17:16

Валидольная борьба и качели. Обзор финала «Большого шлема» с участием белорусской теннисистки

Двойной успех белорусских биатлонистов. Подводим итоги субботних пасьютов в Раубичах
28 января 2023 15:07

Двойной успех белорусских биатлонистов. Подводим итоги субботних пасьютов в Раубичах

«Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open
28 января 2023 13:46

«Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open