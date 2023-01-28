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Двойной успех белорусских биатлонистов. Подводим итоги субботних пасьютов в Раубичах

28 января 2023 15:07
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Новости Беларуси. Двойной успех белорусских биатлонистов. По итогам субботних пасьютов на Кубке Содружества в Раубичах копилка нашей сборной пополнилась двумя наградами – золотой и серебряной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двойной успех белорусских биатлонистов. Подводим итоги субботних пасьютов в Раубичах-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Третий соревновательный день стал по-настоящему праздничным для белорусских болельщиков. Сначала зрителей серебром раззадорил Антон Смольский, а затем триумф подтвердила Динара Алимбекова-Смольская, выиграв золото.

Подробности в видеоматериале.

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# Биатлон # Артем Шукалович # Антон Смольский # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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