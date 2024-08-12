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Минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду» в товарищеском матче на «Олимпик Арене»

12 августа 2024 18:52
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Команды Континентальной хоккейной лиги продолжают готовиться к новому сезону. Сегодня, 12 августа, минское «Динамо» на «Олимпик Арене» провело второй спарринг межсезонья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду» в товарищеском матче на «Олимпик Арене»-1

Дружине Дмитрия Квартальнова противостоял омский «Авангард». Отметим, в форме «зубров» с капитанской нашивкой дебютировал Вадим Шипачев. Первыми пропустили хозяева – на старте игры в большинстве отличился Иван Николишин. Затем лишнего успешно разыграли минчане – и Виталий Пинчук сравнял счет. За три минуты до окончания основного времени – «омичи» вышли вперед и в итоге победили – 2:1. По регламенту соперники провели овертайм, в котором «Авангард» усилиями Игумнова забросил единственную шайбу. А в серии буллитов более точными были хоккеисты минского «Динамо».

# Хоккей

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