Минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду» в товарищеском матче на «Олимпик Арене»

Дружине Дмитрия Квартальнова противостоял омский «Авангард». Отметим, в форме «зубров» с капитанской нашивкой дебютировал Вадим Шипачев. Первыми пропустили хозяева – на старте игры в большинстве отличился Иван Николишин. Затем лишнего успешно разыграли минчане – и Виталий Пинчук сравнял счет. За три минуты до окончания основного времени – «омичи» вышли вперед и в итоге победили – 2:1. По регламенту соперники провели овертайм, в котором «Авангард» усилиями Игумнова забросил единственную шайбу. А в серии буллитов более точными были хоккеисты минского «Динамо».