«Неман» не смог сравняться с «Торпедо» по очкам в ЧБ по футболу

«Неман» не смог сравняться с «Торпедо» по очкам в чемпионате Беларуси по футболу. Гродненский клуб расписал мир с «Гомелем» – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом подопечные Игоря Ковалевича сами вынуждены были догонять соперника. В первом тайме Эффаге вывел «рысей» вперед. На то, чтобы сравнять цифры на табло, у хозяев ушло много времени. Более того, с 70-й минуты они имели численный перевес. Но единственный точный удар под занавес встречи нанес Павел Савицкий. Так и закончили – 1:1. Другой конкурент минского «Динамо», жодинское «Торпедо», и вовсе проиграл скромному «Слуцку». Матч бело-голубых перенесен из-за участия в еврокубках.