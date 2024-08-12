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Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира категории 1000 в Цинциннати

12 августа 2024 18:51
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Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира категории 1000 в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира категории 1000 в Цинциннати-1

В финальном матче квалификации белоруска встречалась с Варварой Грачевой из Франции и уступила со счетом – 4:6, 3:6. На этом турнире сыграют еще две белоруски. Арина Соболенко начнет борьбу со второго раунда, а Виктория Азаренко в первом круге встретится с американкой Амандой Анисимовой.

# Теннис # Александра Саснович

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