Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира категории 1000 в Цинциннати

Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку теннисного турнира категории 1000 в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче квалификации белоруска встречалась с Варварой Грачевой из Франции и уступила со счетом – 4:6, 3:6. На этом турнире сыграют еще две белоруски. Арина Соболенко начнет борьбу со второго раунда, а Виктория Азаренко в первом круге встретится с американкой Амандой Анисимовой.