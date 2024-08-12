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U18 и «Соболь» разыграют путёвку в полуфинал Кубка Цыплакова

12 августа 2024 10:43
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В Кубке Владимира Цыплакова известны три полуфиналиста из четырех. Счастливчиками стали «Динамо-Олимпик», «Юниор» и «Ястребы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

U18 и «Соболь» разыграют путёвку в полуфинал Кубка Цыплакова-1

А вот Беларусь U18 и «Соболь» все еще продолжают выяснять отношения. В серии у них равенство – 1:1. Во второй встрече сборники победили соперника – 5:2. При этом первыми забросили гости. Но в дальнейшем инициатива по изменению счета принадлежала хозяевам. Особенно мощно они действовали в третьем периоде, взяв его в сухую. Третья и решающая дуэль состоится сегодня, 12 августа.

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