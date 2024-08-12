U18 и «Соболь» разыграют путёвку в полуфинал Кубка Цыплакова

А вот Беларусь U18 и «Соболь» все еще продолжают выяснять отношения. В серии у них равенство – 1:1. Во второй встрече сборники победили соперника – 5:2. При этом первыми забросили гости. Но в дальнейшем инициатива по изменению счета принадлежала хозяевам. Особенно мощно они действовали в третьем периоде, взяв его в сухую. Третья и решающая дуэль состоится сегодня, 12 августа.