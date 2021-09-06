Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы на старте КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию. Выступление в КХЛ стартовало у «зубров» с проигрыша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бело-синие» уступили одноклубникам из Москвы со счетом 1:4. Однако 5 сентября столичная команда реабилитировалась и обыграла «Северсталь» – 1:4, показав отличную силовую игру.

Пока подопечные Крэйга Вудкрофта занимают седьмую строчку в турнирной таблице. Также 10 сентября «зубры» проведут свой первый в сезоне домашний матч в игре с «Автомобилистом».