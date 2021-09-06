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Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы на старте КХЛ

06 сентября 2021 14:45
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию. Выступление в КХЛ стартовало у «зубров» с проигрыша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы на старте КХЛ-1

«Бело-синие» уступили одноклубникам из Москвы со счетом 1:4. Однако 5 сентября столичная команда реабилитировалась и обыграла «Северсталь» – 1:4, показав отличную силовую игру.

Пока подопечные Крэйга Вудкрофта занимают седьмую строчку в турнирной таблице. Также 10 сентября «зубры» проведут свой первый в сезоне домашний матч в игре с «Автомобилистом».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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