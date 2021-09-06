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Гандболисты «Мешков Бреста» стали четвёртыми на турнире в Хорватии

06 сентября 2021 14:43
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Новости Беларуси. 5 сентября гандболисты «Мешков Бреста» сыграли с украинским «Мотором» в хорватском Задаре в рамках 10-го розыгрыша SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты «Мешков Бреста» стали четвёртыми на турнире в Хорватии-1

Команды спорили за третье место. Белорусы не смогли его завоевать. Итоговый счет – 20:31.

Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.

# Гандбол # Фотофакт

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