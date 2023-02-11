Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в очередном матче регулярного сезона чемпионата КХЛ. Хотя результат вполне мог быть и положительным. Ведь после двух периодов «зубры» были впереди, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли хозяева. На пятой минуте отличился Мэйсек. Ответ нашей дружины не заставил себя долго ждать. Это Козун сравнял цифры на табло. При единицах команды и отправились отдыхать. Во втором периоде солировали подопечные Крэйга Вудкрофта. Они сумели дважды огорчить местных хоккеистов и болельщиков. Казалось, «Динамо» сможет удержать такой перевес. Только вот у «Автомобилиста» было иное мнение. Хозяева выдали потрясающую концовку, забросив четырежды. Таким образом, клуб из Екатеринбурга гарантировал себе участие в плей-офф на «Востоке». А вот позиции «зубров» на «Западе» по-прежнему шаткие.