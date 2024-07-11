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Минское «Динамо» сыграло вничью на старте квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2024 11:41
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Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с армянским «Пюником» в первом поединке квалификации Лиги чемпионов. Итог – 0:0, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» сыграло вничью на старте квалификации Лиги чемпионов-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Данимо-Минск»:
По совокупности созданных голевых ситуаций, по тому давлению, которое мы оказали на ворота соперника. Наверное, мы заслуживали, как минимум 1 гол забить. Но это футбол, реализация очень важный фактор в игре, поэтому здесь можно создавать достаточно много голевых ситуаций, важно хладнокровие при завершающем ударе. К сожалению, сегодня, 11 июля, не шел мяч в ворота, где-то чуть-чуть на прострелах не успевали замкнуть и те удары, которые наносили, были или мимо, уходили, или выше ворот.

Минское «Динамо» сыграло вничью на старте квалификации Лиги чемпионов-4

Таким образом, все решится в ответной дуэли, которая состоится 16 июля в Ереване. Победитель по сумме двух матчей дальше сыграет с лучшим из пары «Лудогорец» – «Динамо» из Батуми. А проигравший вылетит в Лигу конференций УЕФА.

# Футбол # Вадим Скрипченко

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