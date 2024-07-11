Минское «Динамо» сыграло вничью на старте квалификации Лиги чемпионов

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Данимо-Минск»:

По совокупности созданных голевых ситуаций, по тому давлению, которое мы оказали на ворота соперника. Наверное, мы заслуживали, как минимум 1 гол забить. Но это футбол, реализация очень важный фактор в игре, поэтому здесь можно создавать достаточно много голевых ситуаций, важно хладнокровие при завершающем ударе. К сожалению, сегодня, 11 июля, не шел мяч в ворота, где-то чуть-чуть на прострелах не успевали замкнуть и те удары, которые наносили, были или мимо, уходили, или выше ворот.