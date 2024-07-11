Прямой эфир

Белорусский экипаж Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»

11 июля 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шелковый путь», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский экипаж Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»-1

Сегодня, 11 июля, гонщики оправились в город Алтай, протяженность маршрута – 385 километров. Победу одержал «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова. Замкнул топ-3 лидер общего зачета грузовиков также экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотников. В генеральной классификации разрыв между главными претендентами на итоговую викторию сократился до минимума. Если на старте команда Сергея Вязовича уступала 3 минуты и 11 секунд, то теперь отставание достигает всего 5 секунд. Участникам осталось преодолеть всего 4 этапа.

# Автомобильные гонки

Другие новости рубрики

Все новости
На Олимпийские игры в Париже отправятся только два белорусских тяжёлоатлета – узнали, кто
10 июля 2024 19:23

На Олимпийские игры в Париже отправятся только два белорусских тяжёлоатлета – узнали, кто

Сборная Аргентины одолела дружину Канады в 1/2 Кубка Америки по футболу
10 июля 2024 18:50

Сборная Аргентины одолела дружину Канады в 1/2 Кубка Америки по футболу

Стал известен календарь Кубка Руслана Салея
10 июля 2024 14:53

Стал известен календарь Кубка Руслана Салея