Белорусский экипаж Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»

Сегодня, 11 июля, гонщики оправились в город Алтай, протяженность маршрута – 385 километров. Победу одержал «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова. Замкнул топ-3 лидер общего зачета грузовиков также экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотников. В генеральной классификации разрыв между главными претендентами на итоговую викторию сократился до минимума. Если на старте команда Сергея Вязовича уступала 3 минуты и 11 секунд, то теперь отставание достигает всего 5 секунд. Участникам осталось преодолеть всего 4 этапа.