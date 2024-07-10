На Олимпийские игры в Париже отправятся только два белорусских тяжёлоатлета – узнали, кто

Белорусские тяжелоатлеты готовятся к Олимпиаде в Париже, но представят нашу страну только 2 спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто эти ребята и куда метят остальные – узнавала Юлия Силипицкая.

В белорусской кузнице тяжелой атлетики всегда жарко. После успешного выступления на играх БРИКС – 9 медалей, 2 золота, в спортивном комплексе «Стайки» сейчас полным ходом идет подготовка к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, а их у наших тяжелоатлетов будет в 2024 году три, начиная от юниорского и заканчивая взрослым.

Сюзанна Володько в этом сезоне взяла серебро на континентальном форуме и смогла войти в топ-10 олимпийского рейтинга, из девушек именно она отправится покорять Париж.

Валерий Сизенок, старший тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Мы выходим на финишную прямую. 3-го числа выезжаем на Олимпийские игры и Сюзанна покажет достойный результат для нашей страны. Команда состоит из 10 девушек. Этот год еще не заканчивается, будет еще у нас старт в декабре, взрослый чемпионат мира. Надеюсь, что вся эта команда уже войдет в десятку, что заявит очень серьезный результат.

В хорошей форме находится и наш действующий чемпион Европы Евгений Тихонцов. 10 августа белорус выйдет на олимпийский помост в весе до 102 килограммов, это будет второй виток в жизни Евгения на мультифоруме.

Олег Лобан, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Еще месяц. 30 дней – это и не много, и не мало. На данный момент в хорошей физической форме. Можно постараться этот результат улучшить. Сейчас у старших смена физической нагрузки, будет период. Но сейчас уже началась подготовка к юниорскому чемпионату мира, наших там 7 ребят, 8 девочек.