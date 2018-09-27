Теннис. Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухане, одолев Доминику Цибулкову

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает побеждать на состязаниях в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 сентября почти за 1,5 часа выиграла у представительницы Словакии Доминики Цибулковой.

Это была первая очная встреча соперниц. Допустив одну двойную ошибку и совершив пять эйсов, Арина была лучшей. Итоговый счет на табло – 7:5, 6:3. Соболенко вышла в полуфинал турнира категории «Премьер», где сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Там же, в Ухане, интернациональный тандем – белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма – выбили в рамках четвертьфинала парного разряда первых сеянных – Тимею Бабош и Кристину Младенович – 6:2, 7:5 и вышли в 1\2 турнира.