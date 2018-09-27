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Белорус Василий Кириенко занял 9 место на ЧМ по велоспорту в гонке с раздельным стартом в Австрии

27 сентября 2018 11:54
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На шоссейном чемпионате мира по велоспорту, который проходит в австрийском Инсбруке, 26 сентября был разыгран комплект медалей в мужской гонке с разде ьным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Василий Кириенко занял 9 место на ЧМ по велоспорту в гонке с раздельным стартом в Австрии-1

Беларусь здесь представил экс-чемпион мира в этой дисциплине и двукратный призер Василий Кириенко. Специалисты небезосновательно считали его одним из фаворитов. В итоге белорус попал в топ-10, став девятым, но за медали побороться не сумел.

Быстрее других дистанцию в 52,5 километра преодолел австралиец Роан Дэннис. Белорус отстал на 3 минуты и почти 8 секунд.

Белорус Василий Кириенко занял 9 место на ЧМ по велоспорту в гонке с раздельным стартом в Австрии-4

# Велосипед # Фотофакт

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