Белорус Василий Кириенко занял 9 место на ЧМ по велоспорту в гонке с раздельным стартом в Австрии

На шоссейном чемпионате мира по велоспорту, который проходит в австрийском Инсбруке, 26 сентября был разыгран комплект медалей в мужской гонке с разде ьным стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь здесь представил экс-чемпион мира в этой дисциплине и двукратный призер Василий Кириенко. Специалисты небезосновательно считали его одним из фаворитов. В итоге белорус попал в топ-10, став девятым, но за медали побороться не сумел.

Быстрее других дистанцию в 52,5 километра преодолел австралиец Роан Дэннис. Белорус отстал на 3 минуты и почти 8 секунд.