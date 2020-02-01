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Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»

01 февраля 2020 15:33
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» завершили гостевую серию в Новосибирске поединком против «Сибири».

Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»-1

Первый период выдался безголевым. А вторая 20-минутка стала для минчан кошмаром. «Сибиряки» трижды находили пути к воротам Дэни Тэйлора. Но еще до второго перерыва «бело-синие» смогли одну шайбу отыграть. Под дальний бросок Знахаренко подставил свою клюшку Павел Денисов. Для защитника эта шайба стала первой в КХЛ.

В третьем периоде команда Вудкрофта смогла сократить разрыв в счете до минимума. Отличился Иван Дроздов. «Динамо» попыталось спастись в основное время и перевести поединок в овертайм. Но не получилось. Поражение – 2:3.

В трех выездных матчах минчане набрали всего 1 балл.

Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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