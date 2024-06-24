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Горьносько стала вице-чемпионкой заключительного этапа Кубка мира по художественной гимнастике

24 июня 2024 12:32
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Алина Горьносько стала вице-чемпионкой заключительного этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Серебро принесло упражнение с обручем, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Горьносько стала вице-чемпионкой заключительного этапа Кубка мира по художественной гимнастике-1

Результат нашей грации 34 балла и 250 тысячных. В еще одном финале с мячом наша прима стала 4 четвертой. В олимпийском многоборье у Горносько 7-й результат.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

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