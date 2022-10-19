Прямой эфир

«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»

19 октября 2022 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по гандболу. В одном из поединков 19 октября СКА обыграл «Машеку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»-1

«Армейцы» отлично вступили в игру и захватили преимущество с самого начала дуэли. На перерыв столичные гандболисты ушли с отрывом в 6 мячей. Во второй половине, несмотря на сопротивление гостей, минчане продолжили доминировать. И смогли завершить поединок уверенной победой – 35:24.

«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Ребята старались. Может быть, качество игры не очень, но результат устраивает. Собралась сборная, а нахождение там с легионерами, ребятами, которые истинные профессионалы, такие как Королек, Бохан, дает стимул, им есть на кого равняться. Они пришли с новыми идеями, мыслями. Рад, доволен, как они сыграли. Теперь нужно возвращаться в клубную жизнь.

«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»-7

В других матчах гродненский «Кронон» обыграл фарм-команду СКА – 33:24. А «Мешков Брест» праздновал викторию над «Гомелем» – 35:31.

# Гандбол # Игорь Папруга # Артем Королек # Вячеслав Бохан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре
19 октября 2022 21:01

Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре

«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды
19 октября 2022 20:39

«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды

«Молодёжь наступает на пятки взрослым». Какие таланты открылись на Кубке Беларуси по боксу?
19 октября 2022 20:13

«Молодёжь наступает на пятки взрослым». Какие таланты открылись на Кубке Беларуси по боксу?