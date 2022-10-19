«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»

«Армейцы» отлично вступили в игру и захватили преимущество с самого начала дуэли. На перерыв столичные гандболисты ушли с отрывом в 6 мячей. Во второй половине, несмотря на сопротивление гостей, минчане продолжили доминировать. И смогли завершить поединок уверенной победой – 35:24.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Ребята старались. Может быть, качество игры не очень, но результат устраивает. Собралась сборная, а нахождение там с легионерами, ребятами, которые истинные профессионалы, такие как Королек, Бохан, дает стимул, им есть на кого равняться. Они пришли с новыми идеями, мыслями. Рад, доволен, как они сыграли. Теперь нужно возвращаться в клубную жизнь.