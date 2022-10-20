Футбол. Сборная Беларуси U17 уступила Норвегии в стартовом матче квалификации ЧЕ

Сборная Беларуси по футболу, укомплектованная спортсменами до 17 лет, провела первый поединок в рамках квалификации на юниорский чемпионат Европы – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На выезде наши парни сыграли против команды Норвегии. И не преуспели. Счет открыли хозяева уже на 17-й минуте. А во втором тайме норвежцы продолжили увеличивать отрыв. Белорусы пытались, но отыграться не смогли. Как итог – разгромное поражение со счетом 0:4.

Следующий матч проведем в воскресенье, 23 октября, против дружины Ирландии. А 26 октября сыграем с командой Армении.