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Футбол. Сборная Беларуси U17 уступила Норвегии в стартовом матче квалификации ЧЕ

20 октября 2022 15:05
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Сборная Беларуси по футболу, укомплектованная спортсменами до 17 лет, провела первый поединок в рамках квалификации на юниорский чемпионат Европы – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси U17 уступила Норвегии в стартовом матче квалификации ЧЕ-1

На выезде наши парни сыграли против команды Норвегии. И не преуспели. Счет открыли хозяева уже на 17-й минуте. А во втором тайме норвежцы продолжили увеличивать отрыв. Белорусы пытались, но отыграться не смогли. Как итог – разгромное поражение со счетом 0:4.

Следующий матч проведем в воскресенье, 23 октября, против дружины Ирландии. А 26 октября сыграем с командой Армении.

# Футбол # Фотофакт

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