Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гвадалахаре

20 октября 2022 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские теннисистки провели свои поединки 1/16 финала на престижном турнире категории WTA 1000 в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гвадалахаре-1

Виктория Азаренко без труда обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Первый сет землячка записала в свой актив со счетом 6:2. А затем соперница не смогла продолжить борьбу и снялась с соревнований. Следующий матч Азаренко проведет против американки Мэдисон Киз.

# Теннис # Виктория Азаренко # Паула Бадоса # Мэдисон Киз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»
19 октября 2022 21:05

«Качество игры не очень, но результат устраивает». Главный тренер ГК СКА о победе подопечных над «Машекой»

Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре
19 октября 2022 21:01

Соболенко проиграла россиянке Самсоновой в матче первого круга на турнире в Гвадалахаре

«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды
19 октября 2022 20:39

«Совершили ошибки и сразу опустили руки». Главком ВК «Строитель» о причине неудач команды