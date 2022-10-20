Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гвадалахаре

Белорусские теннисистки провели свои поединки 1/16 финала на престижном турнире категории WTA 1000 в Гвадалахаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко без труда обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Первый сет землячка записала в свой актив со счетом 6:2. А затем соперница не смогла продолжить борьбу и снялась с соревнований. Следующий матч Азаренко проведет против американки Мэдисон Киз.