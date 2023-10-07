«Класс соперника сильнее». Сборная Беларуси по мини-футболу уступила команде России в товарищеском матче

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу уступила национальной команде России в первом товарищеском матче. Встреча проходила в столичном Дворце спорта «Уручье» и завершилась победой гостей со счетом 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя цифры на табло говорят о разгроме, легкой игру назвать нельзя. Наши спортсмены навязывали борьбу россиянам. Но сказался более высокий класс соперников. Они отправили в наши ворота по три мяча в каждом из таймов. И несмотря на поражение, в игре отечественных футболистов были и положительные моменты.

Александр Ч ерник, главный тренер сборной Б еларуси по мини-футболу: Было пару отрезков хороших, контроль мяча был, пару стандартов хороших. Не попали в створ, вроде и били рядышком. Давил соперник, интервально забивались, чуть не выдерживали концентрацию. Вроде держим, держим, потом момент отпускаем. Видимо, все-таки класс соперника сильнее. Надо отдать должное, признать. Благодарен парням – старались. Парни – профессионалы, найдут в себе силы, мы найдем какими-то словами поддержать.

Бесо Зоидзе, главный тренер сборной России по мини-футболу:

Я чувствовал, что соперник максимально мотивирован. Соперник, который проиграл в родных стенах. Они хотели каждую минуту улучшать игру, были у них моменты. Я понимал, что забитый мяч соперникам дал бы им импульс еще больше. Хозяевам огромное спасибо. Уверен, что сборная Беларуси является одной из сильных в Европе.

Ответную встречу коллективы проведут в воскресенье, 8 октября. Поединок также пройдет в Минске и стартует в 14:30.