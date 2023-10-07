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Хоккей. ЧБ. «Шахтёр» одержал 12-ю победу в 13-ти матчах сезона. Результаты игрового вечера

07 октября 2023 18:10
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Новости Беларуси. Тремя матчами накануне продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. ЧБ. «Шахтёр» одержал 12-ю победу в 13-ти матчах сезона. Результаты игрового вечера-1

Солигорский «Шахтер» одержал 12-ю победу в 13-ти матчах сезона. «Горняки» снова переиграли действующих чемпионов страны «Металлург». В первом периоде подопечные Ярослава Чуприса дважды выходили вперед, но оба раза жлобинчанам удавалось отыграться. Именно по такому сценарию и проходил поединок. Дружины на двоих организовали 9 взятий ворот. Однако точнее были «горняки». Шайба Владислава Рядченко принесла победу «Шахтеру». Финальный счет – 5:4 в пользу клуба из Солигорска, дублем за который отметился Артем Демков. «Горняки» продолжают удерживать лидерство в чемпионате.

Хоккей. ЧБ. «Шахтёр» одержал 12-ю победу в 13-ти матчах сезона. Результаты игрового вечера-4

Полная цифровая картина вечера на ваших экранах. «Локомотив» взял реванш у «Немана». А «Динамо-Молодечно» вновь уступило «Витебску». Следующие матчи в белорусской экстралиги будут сыграны в понедельник, 9 октября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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