Минское «Динамо» проведёт второй матч гостевой серии чемпионата КХЛ против «Йокерита»

Поединок стартует в 18:30. В прошлом матче выездной серии «зубры» проиграли одноклубникам из Риги – 3:2. Сейчас «Динамо» и «Йокерит» соседствуют в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры» – восьмые, «шуты» – на седьмой позиции. Кстати, сегодняшний состав усилят Михаил Стефанович и Артем Аносов, ранее командированные в состав «Юности» на матч Лиги чемпионов против финской команды «Пеликанс».