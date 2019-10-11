Прямой эфир

Минское «Динамо» проведёт второй матч гостевой серии чемпионата КХЛ против «Йокерита»

11 октября 2019 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» 11 октября проведут второй матч гостевой серии чемпионата КХЛ против финского «Йокерита», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проведёт второй матч гостевой серии чемпионата КХЛ против «Йокерита»-1

Поединок стартует в 18:30. В прошлом матче выездной серии «зубры» проиграли одноклубникам из Риги – 3:2. Сейчас «Динамо» и «Йокерит» соседствуют в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры» – восьмые, «шуты» – на седьмой позиции. Кстати, сегодняшний состав усилят Михаил Стефанович и Артем Аносов, ранее командированные в состав «Юности» на матч Лиги чемпионов против финской команды «Пеликанс».

Минское «Динамо» проведёт второй матч гостевой серии чемпионата КХЛ против «Йокерита»-4

# Хоккей Беларуси # Михаил Стефанович # Артем Аносов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»
10 октября 2019 20:13

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»

Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами
10 октября 2019 17:56

Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ
10 октября 2019 17:23

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ