«К нам приехали топ-спортсмены». Международный турнир по бадминтону Belarus International проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается международный турнир по бадминтону Belarus International, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят уже во второй раз, но в 2019 году статус их выше.
На кону – не только медали, но и важные квалификационные очки к олимпиаде в Токио. Нашу команду представляют 13 бадминтонистов: это спортсмены национальной команды и юниоры.
Уровень конкуренции высок: в списке участников одна из сильнейших команд мира – сборная Китая. И даже если нашим спортсменам победить их пока не получается, атлеты приобретают важный опыт.
На турнире разыгрывают пять комплектов наград: в одиночке у мужчин и женщин, в парных разрядах и смешанных парах. К сожалению, в одиночном разряде белорусы уже не смогут сражаться за медали, а вот в паре у женщин борьбу продолжает дуэт Чернявская - Зайцева. В миксте в тандеме с украинцем Иваном Друщенко до стадии ¼ дошла наша Марианна Вербицкая.
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