«К нам приехали топ-спортсмены». Международный турнир по бадминтону Belarus International проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается международный турнир по бадминтону Belarus International, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят уже во второй раз, но в 2019 году статус их выше.

На кону – не только медали, но и важные квалификационные очки к олимпиаде в Токио. Нашу команду представляют 13 бадминтонистов: это спортсмены национальной команды и юниоры.