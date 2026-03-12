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Минское «Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ

12 марта 2026 11:47
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Минское хоккейное «Динамо» проиграло СКА в КХЛ. «Армейцы» остаются для «зубров» самым неудобным соперником, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дела не задались сразу. В первом периоде Василий Демченко капитулировал трижды. Во втором хозяева льда довели разницу до разгромной. Только после этого белорусы включились в борьбу. До завершения отрезка Алекс Лимож подарил надежду на благоприятный исход. В заключительной трети Виталий Пинчук и Вадим Шипачев практически сотворили камбэк. Но не хватило одной шайбы. Поражение – 3:4. 

Минское «Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ-1

Данная осечка стала четвертой кряду. «Динамо» переместилось на 3-е место в таблице. Плотность результатов что в верхней части, что в нижней – зашкаливает. До конца регулярки всего 3 домашние непростые встречи. На данный момент наш соперник по кубку Гагарина – как раз СКА. 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей

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