Минское «Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» проиграло СКА в КХЛ. «Армейцы» остаются для «зубров» самым неудобным соперником, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дела не задались сразу. В первом периоде Василий Демченко капитулировал трижды. Во втором хозяева льда довели разницу до разгромной. Только после этого белорусы включились в борьбу. До завершения отрезка Алекс Лимож подарил надежду на благоприятный исход. В заключительной трети Виталий Пинчук и Вадим Шипачев практически сотворили камбэк. Но не хватило одной шайбы. Поражение – 3:4.