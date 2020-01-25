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Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ

25 января 2020 17:56
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На родном льду «бело-синие» принимали череповецкую «Северсталь».

Счет открыли «зубры». Шла 18-я минута матча, когда защитник минчан Владислав Еременко поразил ворота «сталеваров». Отметим, что в этот момент «Динамо» играло в большинстве.

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-1

Во втором периоде гости четырежды посещали бокс при оштрафованных, но развить преимущество в счете не получилось. А вот «Северсталь» подошла к реализации своих моментов более ответственно. Гости дважды поразили ворота Дэни Тэйлора и ушли на второй перерыв, ведя в счете – 2:1.

В третьем периоде «сталевары» смогли забросить еще одну шайбу. Увы, но «зубры» отыграться не смогли. Команда Крэйга Вудкрофта терпит поражение – 1:3.

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-4

Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-6

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