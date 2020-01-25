«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

25 января подопечные Хермана Круиса разгромили соперниц из Швейцарии – 7:0. С первого тайма девушки начали уверенно: в первые 10 минут встречи забили трижды. Стоит отметить, что 7 голов за команду забили шесть девушек, а это значит, что на площадке себя проявила каждая.

Светлана Богушевич, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею: Мы к этому готовились. Утром все мы были в хорошем настроении, с боевым духом. Поэтому выходили и просто забивали, забивали и забивали. Чтобы ощущать опять уверенность, набираться сил и просто забивать и никуда не отступать.

Дарья Белоусова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

На самом деле это просто непередаваемые ощущения. Выполнили всю установку тренера. Вот и результат. Каждый у нас в команде поверил в себя.

Эта победа обеспечила нашим девушкам выход в полуфинал турнира. В соперницах – немецкие хоккеистки. Вторую путевку в финал оспорят спортсменки из Нидерландов и Чехии.