Прямой эфир

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

25 января 2020 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершилось открытое первенство Минской области по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Шеина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января состоялись финальные бои.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина-1

В турнире приняли участие 111 спортсменов, среди прочих были даже призеры первенства Европы. Приехали боксеры из России и Украины. Парни соревновались в 13 весовых категориях и еще одна была у девушек. Победителей и призеров ждали ценные призы.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина-4

Алексей Галетич, МСМК по боксу:
Проявили свои силы. Лучшая тренировка – это соревнования. Пригласили Россию и Украину, сильных ребят, чтобы вместе побоксировали, показали себя, проявили себя.

У нас специальные призы – ювелирные изделия, боксерская амуниция, спортивное питание и спортивные вещи. Постарались уделить этому большое внимание.

На медалях у нас изображен портрет Николая Николаевича Шеина. Старались, чтобы у ребят были максимально достойные призы.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина-7

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина-9

К слову, зал, в котором проходил турнир, уже не вмещает всех желающих, поэтому организаторы в 2021 году планирует расшириться и провести первенство в столичном Дворце спорта.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина-12

# Спортивные соревнования # Николай Шеин # Алексей Галетич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ
25 января 2020 16:02

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ
24 января 2020 22:10

«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ

Международные гроссмейстеры и совсем юные участники. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-64
24 января 2020 21:56

Международные гроссмейстеры и совсем юные участники. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-64