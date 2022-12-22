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Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в КХЛ

22 декабря 2022 19:10
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В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» сыграло в очередном поединке. На этот раз на выезде против одноклубников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в КХЛ-1

До матча наши парни имели в пассиве три поражения кряду. В то время как один из соперников по выходу в плей-офф – «Северсталь» – начал набирать баллы. Из-за чего преимущество «зубров» в турнирной таблице насчитывало всего 2 балла, поэтому в матче против московского «Динамо» было важно прервать неприятную серию и взять очки. Но у белорусских хоккеистов не получилось. Итоговый счет – 2:0 в пользу московской дружины. В субботу, 24 декабря, у минчан важный матч против «Северстали».

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# Хоккей # Фотофакт

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