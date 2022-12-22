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ФИФА обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Беларусь?

22 декабря 2022 18:38
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Официальный сайт ФИФА опубликовал обновленную версию мирового рейтинга мужских сборных. Национальная дружина Беларуси потеряла одну строчку и расположилась на 97-м месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФИФА обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Беларусь?-1

Лидерами, несмотря на вылет в четвертьфинале мундиаля, по-прежнему являются бразильцы. После триумфа на чемпионате мира на второе место поднялась Аргентина. Замыкает топ-3 Франция. Бронзовые призеры турнира в Катаре – хорваты – 7-е в рейтинге. Заметный прорыв совершили полуфиналисты главного футбольного старта четырехлетия марокканцы. Они в данный момент находятся на 11-й позиции.

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# Футбол # Фотофакт

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