ФИФА обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Беларусь?

Официальный сайт ФИФА опубликовал обновленную версию мирового рейтинга мужских сборных. Национальная дружина Беларуси потеряла одну строчку и расположилась на 97-м месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерами, несмотря на вылет в четвертьфинале мундиаля, по-прежнему являются бразильцы. После триумфа на чемпионате мира на второе место поднялась Аргентина. Замыкает топ-3 Франция. Бронзовые призеры турнира в Катаре – хорваты – 7-е в рейтинге. Заметный прорыв совершили полуфиналисты главного футбольного старта четырехлетия марокканцы. Они в данный момент находятся на 11-й позиции.