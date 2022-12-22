«Им всем весело, нравится – это главное». Баскетболисты поздравили воспитанников социально-педагогического центра

Новости Беларуси. Республиканская новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране и вовлекает в свои теплые и добрые объятия всех, кто нуждается в поддержке и заботе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 22 декабря, в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Центрального района Минска приехала бравая баскетбольная команда. Солистами в ней были бывшие и действующие спортсмены и тренеры. Праздник баскетболисты организовали на славу. Конкурсы с мячом и невероятные фокусы от мастеров были восприняты детьми на ура. Даже самым маленьким дали шанс отличиться, и они его с блеском реализовали. А появление Снегурочки и Деда Мороза вызвало полный восторг. Подарки от Белорусской федерации баскетбола получили все воспитанники центра.

Александр Кудрявцев, экс-капитан мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Всегда на такие праздники откликаемся с большим, огромным удовольствием. Очень нравится посещать различные учреждения, начиная от детей самого разного возраста, разного поколения. На самом деле очень приятно приносить, особенно в такую дату, как наступающие новогодние праздники, для малышей праздники, подарки и различные поздравления. От детей идет только позитивная энергия, хочется передавать свою и одновременно заряжаться их. Супер, суперэмоции.

Ольга Громик, баскетболистка БК «Гомельские рыси»:

Воодушевление в первую очередь, потому что перед Новым годом всем хочется сказки, всем хочется подарить какие-то положительные эмоции, в том числе и детям, которые обучаются в этом учреждении. На самом деле, они все разные, своеобразные. Дети такие и должны быть, к каждому нужно находить свой подход. К сожалению, мы тут ненадолго, но им всем весело, нравится – это главное.