Белорусы пробились в финал этапа КМ по плаванию в корейском Инчхоне

В корейском Инчхоне стартовал второй этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне. В финальные заплывы по итогам квалификаций пробились и наши белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 октября за выход на пьедестал поборется наша соотечественница Алина Змушко, накануне в отборочном турнире девушка стала второй на дистанции 200 метров брассом. А на дистанцию 50 метров выйдет Анастасия Шкурдай, завтра также мы увидим и заплыв Ильи Шимановича. На первом этапе Кубка мира в Шанхае белорусы завоевали пять серебряных медалей.