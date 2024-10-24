Прямой эфир

Белорусы пробились в финал этапа КМ по плаванию в корейском Инчхоне

24 октября 2024 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В корейском Инчхоне стартовал второй этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне. В финальные заплывы по итогам квалификаций пробились и наши белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 октября за выход на пьедестал поборется наша соотечественница Алина Змушко, накануне в отборочном турнире девушка стала второй на дистанции 200 метров брассом. А на дистанцию 50 метров выйдет Анастасия Шкурдай, завтра также мы увидим и заплыв Ильи Шимановича. На первом этапе Кубка мира в Шанхае белорусы завоевали пять серебряных медалей.

# Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Протас помог «Вашингтону» одержать пятую победу подряд
24 октября 2024 10:47

Протас помог «Вашингтону» одержать пятую победу подряд

Минское «Динамо» продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА
24 октября 2024 06:31

Минское «Динамо» продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА

В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по гандболу
23 октября 2024 21:08

В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по гандболу