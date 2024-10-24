Протас помог «Вашингтону» одержать пятую победу подряд

«Вашингтон Кэпиталз» одержал пятую победу подряд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот раз соперником стала «Филадельфия Флайерз». Столичная команда отпраздновала успех со счетом 6:3. Разобраться с «летчиками» столичной команде помог белорусский форвард Алексей Протас. Нападающий совершил голевой пас при втором взятии ворот. Всего на льду Протас провел почти 13 минут. В сезоне у белорусского нападающего шесть игр, четыре очка и показатель полезности +1.