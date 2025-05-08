Минское «Динамо» проиграло два матча на старте 20-го тура чемпионата КХЛ в формате 3х3

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели два поражения на старте 20-го тура чемпионата КХЛ в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке дня наши парни встречались с челябинским «Трактором». На протяжении матча белорусы вели в счете, однако за секунду до завершения основного времени пропустили шайбу и игра перешла в серию послематчевых буллитов, где точный бросок Егора Иванова принес победу российской команде. Затем минчане встретились с лидером регулярного сезона «Ак Барсом». Соперники забросили две шайбы за 81 секунду, однако «зубры» вернулись в игру и сравняли счет, но в дальнейшем навязать серьезное сопротивление грозному оппоненту не смогли. Поражение – 2:6.