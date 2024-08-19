Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в предсезонном матче. «Армейцы» поразили цель четыре раза. «Зубры» отметились двумя шайбами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в предсезонном матче. «Армейцы» поразили цель четыре раза. «Зубры» отметились двумя шайбами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Причем именно хозяева льда открыли счет. В середине дебютного периода отличился Сергей Кузнецов. Только вот долго радоваться «зубрам» не было суждено. Спустя всего 30 секунд россияне восстановили равновесие. Более того, под занавес отрезка подопечные Дмитрия Квартальнова уже уступали – 1:2.
Во второй 20-минутке случился аналогичный исход. Больше голов не было – 2:4. Однако по взаимной договоренности клубы исполнили буллиты. Увы, но никто из нашей дружины реализовать попытку не сумел. «Армейцы» забросили дважды. Следующий спарринг «Динамо» проведет с «Адмиралом». Дуэль состоится в пятницу, 23 августа.
Брэди Лайл, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Большую часть матча мы играли хорошо. Но ошибки в защите обернулись пропущенными шайбами. И еще не реализовали несколько голевых моментов. Все это отразилось на итоговом счете. Но в целом игра была неплохой. Для меня это был первый матч. Есть какие-то отличия по сравнению с хоккеем в Северной Америке. Надо время, чтобы привыкнуть. Будем на одной волне, и система заработает еще лучше. Когда все наберем форму, адаптируемся, то все будет в порядке во всех линиях.