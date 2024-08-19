Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в предсезонном матче

Причем именно хозяева льда открыли счет. В середине дебютного периода отличился Сергей Кузнецов. Только вот долго радоваться «зубрам» не было суждено. Спустя всего 30 секунд россияне восстановили равновесие. Более того, под занавес отрезка подопечные Дмитрия Квартальнова уже уступали – 1:2.

Во второй 20-минутке случился аналогичный исход. Больше голов не было – 2:4. Однако по взаимной договоренности клубы исполнили буллиты. Увы, но никто из нашей дружины реализовать попытку не сумел. «Армейцы» забросили дважды. Следующий спарринг «Динамо» проведет с «Адмиралом». Дуэль состоится в пятницу, 23 августа.