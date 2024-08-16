Вадим Скрипченко: хотели не пропустить, чтобы всё-таки найти свои контраргументы, забить постараться

Несмотря на поражение в ответном матче 3 раунда квалификации Лиги Европы от «Линкольна» из Гибралтара – 1:2, именно наш клуб прошел по турнирной сетке дальше по сумме двух встреч. Напомним, в первом матче наши парни обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Конечно, хотели не пропустить, чтобы все-таки найти свои контраргументы, забить постараться в каких-то своих атакующих действиях, найти моменты для того, чтобы забить первыми. Но то, как складывался матч – пропустили гол – это немножко нервозность, которая появилась, но пришлось в перерыве реагировать. Четыре замены сделали, выпустили свежих футболистов, чтобы как-то улучшить наши действия, и забили мяч, и стало немножко полегче.

Теперь подопечные Вадима Скрипченко выступят в плей-офф. В случае успеха в противостоянии с бельгийским «Андерлехтом» белорусы продолжат играть во втором по силе турнире старого света. В случае неудачи опустятся в группу Лиги конференций.