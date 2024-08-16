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Хоккей. Минское «Динамо» провело товарищеский матч с одноклубниками из Москвы

16 августа 2024 14:49
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Динамовское дерби состоялось! Минское хоккейное «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону КХЛ провело товарищеский матч с одноклубниками из Москвы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» провело товарищеский матч с одноклубниками из Москвы-1

Уже в первом отрезке наши парни пропустили дважды. Во второй 20-минутке дружины по разу огорчили друг друга. В составе «зубров» отличился Сэм Энас. А в заключительная треть осталась безголевой. Как итог поражение – 1:3. Следующий спарринг подопечные Дмитрия Квартального проведут 19 августа в 12:00 на «Олимпик-Арене» против московского ЦСКА.

# Хоккей

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