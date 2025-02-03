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Минское «Динамо» проиграло «Авангарду» в домашнем матче чемпионата КХЛ

03 февраля 2025 12:42
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Минское «Динамо» дало бой, но уступило Авангарду в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники порадовали публику обилием голов. Вначале стабильнее действовали «зубры». Они полностью перебросали россиян в стартовой трети. Цель достиг выстрел в исполнении Вадима Мороза. После антракта инициатива перешла к гостям. По итогам двадцатиминутки была зафиксирована ничья – 3:3. В заключительном отрезке дружины еще по разу огорчили друг друга. Основное время завершилось вничью – 4:4. В овертайме «Динамо» провело несколько хороших атак. Однако цифры на табло не менялись. Штрафные броски лучше исполнили «ястребы». «Авангард» побеждает – 5:4. Белорусы продолжают оставаться на 7 позиции на Западе. 

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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