«Лига Храбрых» завершила третий сезон. Победа досталась борцам из Москвы

Совместный проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы «Лига Храбрых» завершила третий сезон. Победа досталась ребятам из Москвы. Но вот второе почетное место заняли представители Могилевской области. Замкнули топ-3 ребята из Гродно. Никто не остался без подарков. Организаторы предусмотрели все до мелочей, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Очень яркий праздник, который ждут целый год. С нами есть такие друзья в лице Президентского спортивного клуба, креативные люди. Есть уже новые задумки, связанные с лигой, да и в целом с развитием борьбы. Нужно обсуждать на уровне Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета. Я уверен, что мы сможем сделать то, что мы задумали. Получилось же? Получилось.