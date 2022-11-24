Баскетбол. «Минск» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ в нынешнем сезоне. На выезде со счетом 63:61 был повержен «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый отрезок матча остался за соперниками. А вот вторую и третью четверти наши парни завершили в свою пользу. Заключительный тайм подопечные Ростислав Вергуна начинали, имея преимущество в 10 баллов. И несмотря на то что оппоненты значительно прибавили, минчане победу не отдали. Таким образом, им удалось прервать серию из 10 поражений подряд.