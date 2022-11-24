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Баскетбол. «Минск» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

24 ноября 2022 16:14
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Баскетбольный клуб «Минск» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ в нынешнем сезоне. На выезде со счетом 63:61 был повержен «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Минск» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ-1

Первый отрезок матча остался за соперниками. А вот вторую и третью четверти наши парни завершили в свою пользу. Заключительный тайм подопечные Ростислав Вергуна начинали, имея преимущество в 10 баллов. И несмотря на то что оппоненты значительно прибавили, минчане победу не отдали. Таким образом, им удалось прервать серию из 10 поражений подряд.

Дальше «Минск» сыграет против «Уникса» 29 ноября.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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