Белорусы без медалей. Итоги первого дня Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске начался зимний биатлонный сезон. В расписании первого дня Кубка России значились спринтерские гонки. Белорусские спортсмены достойно боролись, но пока подняться на пьедестал им не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер сборной Динара Алимбекова, допустив два промаха, финишировала на шестом месте. Это лучший показатель среди наших девушек. В итоговом протоколе в топ-20 оказались еще четыре белоруски. Алина Пильчук показала 13-й результат, Ирина Кручинкина – 14-й, Елена Кручинкина – 15-й, а Юлия Ковалевская – 20-й. Победительницей стала россиянка Анастасия Гореева.