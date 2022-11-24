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Белорусы без медалей. Итоги первого дня Кубка России по биатлону

24 ноября 2022 16:20
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В Ханты-Мансийске начался зимний биатлонный сезон. В расписании первого дня Кубка России значились спринтерские гонки. Белорусские спортсмены достойно боролись, но пока подняться на пьедестал им не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы без медалей. Итоги первого дня Кубка России по биатлону-1

Лидер сборной Динара Алимбекова, допустив два промаха, финишировала на шестом месте. Это лучший показатель среди наших девушек. В итоговом протоколе в топ-20 оказались еще четыре белоруски. Алина Пильчук показала 13-й результат, Ирина Кручинкина – 14-й, Елена Кручинкина – 15-й, а Юлия Ковалевская – 20-й. Победительницей стала россиянка Анастасия Гореева.

Белорусы без медалей. Итоги первого дня Кубка России по биатлону-4

Среди мужчин выше всех белорусов поднялся серебряный призер Пекина Антон Смольский. Он не закрыл три мишени и расположился на 15-м месте. Никита Лобастов финишировал 18-м. Выиграл мужской спринт россиянин Карим Халили.

# Биатлон # Никита Лобастов # Антон Смольский # Анастасия Гореева # Динара Алимбекова-Смольская # Юлия Ковалевская # Алина Пильчук # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Елена Кручинкина # Карим Халили # Фотофакт

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