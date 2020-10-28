Минское «Динамо» прервало череду неудач в КХЛ

Новости Беларуси. Очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги провело минское «Динамо». На «Минск-Арену» пожаловали одноклубники из Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги провело минское «Динамо». На «Минск-Арену» пожаловали одноклубники из Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Предматчевая диспозиция была такова, что побеждать должны были хозяева. Все-таки в нынешнем сезоне они смотрятся предпочтительнее: в турнирной таблице располагаются значительно выше, да и игровой практики имеют побольше. Впрочем, все любители хоккея помнят о принципиальности и даже некоторой враждебности двух «Динамо». В первом периоде отдать кому-то предпочтение было сложно. Хотя стоит отметить, что рижане имели два численных большинства, однако реализовать их не смогли.
Второй отрезок получился более результативным. Вначале хозяев вывел вперед Менелл, а затем Шарангович упрочил лидерство. Более того, в заключительной двадцатиминутке Егор оформил дубль и установил окончательные цифры – 3:0 в пользу минского «Динамо».
Таким образом, «зубры» прерывают череду неудач в КХЛ.