Минское «Динамо» прервало череду неудач в КХЛ

Предматчевая диспозиция была такова, что побеждать должны были хозяева. Все-таки в нынешнем сезоне они смотрятся предпочтительнее: в турнирной таблице располагаются значительно выше, да и игровой практики имеют побольше. Впрочем, все любители хоккея помнят о принципиальности и даже некоторой враждебности двух «Динамо». В первом периоде отдать кому-то предпочтение было сложно. Хотя стоит отметить, что рижане имели два численных большинства, однако реализовать их не смогли.