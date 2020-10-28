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Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии – 0:1

28 октября 2020 19:08
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Новости Беларуси. Очередное поражение в квалификации к чемпионату Европы потерпела женская сборная Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз мы уступили минимально – 0:1.

Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии – 0:1-1

Испортила настроение команда Северной Ирландии. При этом белоруски, игравшие дома, имели хорошие возможности для взятия ворот. К тому же на 27-й минуте была удалена основной голкипер гостей. Но хозяйки не просто не смогли воспользоваться численным перевесом, но и умудрились пропустить. После углового отличилась Рейчел Фернесс. Во втором тайме подопечные Юрия Малеева попытались спастись, но ничего путного из этого не получилось. В турнирной таблице белоруски с шестью баллами располагаются на предпоследнем месте.

Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Северной Ирландии – 0:1-4

В 2020 году девушки должны провести еще две выездных встречи: 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе.

# Футбол # Рейчел Фернесс # Юрий Малеев # Фотофакт

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