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Минское «Динамо» потерпело третье поражение кряду в матче КХЛ в формате 3х3

27 декабря 2024 11:50
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Минское «Динамо» продолжает терпеть неудачи в КХЛ в формате 3х3. 27 декабря наш клуб провел один матч, в котором разгромно уступил «Ак Барсу», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Поединок не задался с ходу. Первая шайба побывала в наших воротах на стартовой минуте. Дальше – больше. Россияне действовали напористо и быстро увеличивали отрыв. Очнулись белорусы при колоссальном отставании – 1:10. За оставшееся время зубры лишь сократили разницу. Финальный счет 3:10. После трех поединков у «Динамо» по-прежнему нет побед.

# Хоккей

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