Белорусский форвард «Виндзора» Илья Протас признан лучшим игроком минувшей недели в Хоккейной лиге Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое признание не удивительно.

На этом отрезке нападающий забросил 5 шайб, сделал 9 результативных передач и набрал 14 очков в четырех матчах. Особенно успешным для Протаса стал победный матч против «Сагино Спирит», где белорус заработал сразу 5 баллов: 2 гола и 3 передачи. В этом сезоне проспект «Вашингтона» забросил 41 шайбу, побив снайперский рекорд клуба. А всего в активе белорусского форварда 98 баллов. Протас идет на четвертом месте в списке бомбардиров лиги и на третьей среди снайперов.