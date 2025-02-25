Прямой эфир

Илья Протас признан лучшим игроком минувшей недели в Хоккейной лиге Онтарио

25 февраля 2025 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский форвард «Виндзора» Илья Протас признан лучшим игроком минувшей недели в Хоккейной лиге Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое признание не удивительно.

На этом отрезке нападающий забросил 5 шайб, сделал 9 результативных передач и набрал 14 очков в четырех матчах. Особенно успешным для Протаса стал победный матч против «Сагино Спирит», где белорус заработал сразу 5 баллов: 2 гола и 3 передачи. В этом сезоне проспект «Вашингтона» забросил 41 шайбу, побив снайперский рекорд клуба. А всего в активе белорусского форварда 98 баллов. Протас идет на четвертом месте в списке бомбардиров лиги и на третьей среди снайперов.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» завершила победный регулярный ЧБ по хоккею победой над «Лидой»
25 февраля 2025 11:50

«Юность» завершила победный регулярный ЧБ по хоккею победой над «Лидой»

В Раубичах определились обладатели Кубка Беларуси по волейболу на снегу
24 февраля 2025 19:12

В Раубичах определились обладатели Кубка Беларуси по волейболу на снегу

Илья Протас оформил дубль и сделал три результативные передачи в Хоккейной лиге Онтарио
24 февраля 2025 19:11

Илья Протас оформил дубль и сделал три результативные передачи в Хоккейной лиге Онтарио