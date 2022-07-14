Белорусский хоккеист Илья Усов принимает участие в турнире «3 на 3» в «Тампе»

Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Илья Усов принимает участие в турнире «3 на 3», который проходит в лагере развития «Тампы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех стартовых поединках соревнований нападающий отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Его команде остается выиграть одну дуэль для выхода в финал. Напомним, в марте форвард подписал с «молниями» трехлетний контракт новичка. Усов взял себе 58 номер. Прошлый сезон Илья провел в стане минского «Динамо».