Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике завершился в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Турнир стал девятым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в состязаниях приняли наши сильнейшие спортсмены.

В заключительный соревновательный день были разыграны 12 комплектов медалей. Виолетта Скворцова обыграла Анастасию Мирончик-Иванову в тройном прыжке. Эльвира Герман была недосягаема для соперниц в беге на 200 метров. Личным рекордом отметился Егор Ховратович в забеге на 400 метров с барьерами. В женской и мужской эстафетах лучшее время показали представители Минска. В общем зачете Кубка Беларуси победила дружина Брестской области, второе место у спортсменов Могилевщины, а замкнули тройку сильнейших атлеты Гродненской области.