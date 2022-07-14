Прямой эфир

Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике завершился в Бресте

14 июля 2022 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Турнир стал девятым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в состязаниях приняли наши сильнейшие спортсмены.

Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике завершился в Бресте-1

В заключительный соревновательный день были разыграны 12 комплектов медалей. Виолетта Скворцова обыграла Анастасию Мирончик-Иванову в тройном прыжке. Эльвира Герман была недосягаема для соперниц в беге на 200 метров. Личным рекордом отметился Егор Ховратович в забеге на 400 метров с барьерами. В женской и мужской эстафетах лучшее время показали представители Минска. В общем зачете Кубка Беларуси победила дружина Брестской области, второе место у спортсменов Могилевщины, а замкнули тройку сильнейших атлеты Гродненской области.

# Легкая атлетика # Виолетта Скворцова # Анастасия Мирончик-Иванова # Егор Ховратович # Эльвира Герман # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов
14 июля 2022 18:50

Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов

Солигорский «Шахтёр» завершил выступление в футбольной Лиге чемпионов
14 июля 2022 18:48

Солигорский «Шахтёр» завершил выступление в футбольной Лиге чемпионов

Белорусские и китайские гандболистки провели товарищеский матч. Встреча завершилась не в нашу пользу
14 июля 2022 18:41

Белорусские и китайские гандболистки провели товарищеский матч. Встреча завершилась не в нашу пользу