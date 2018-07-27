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Минское «Динамо» переиграло «Дунайску Стреду» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы

27 июля 2018 10:33
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержал победу, выступая в гостях у словацкого клуба «Дунайска Стреда», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане открыли счет на 24-й минуте после удара Романа Бегунова. Через 15 минут хозяева реализовали пенальти. После перерыва Александр Макась вновь вывел гостей вперед, а перед самым финальным свистком Урош Николич установил окончательный результат - 3:1 в пользу «Динамо». Ответные поединки за выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы все белорусские клубы проведут 2 августа.

Лига Европы. «Динамо–Брест» – «Атромитос» 4:3

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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