Лига Европы. «Динамо–Брест» – «Атромитос» 4:3
Новости Беларуси. Сразу три белорусских футбольных клуба проводили накануне матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Для динамовцев Бреста домашний поединок против греческого «Атромитоса» был дебютным в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Подопечные Алексея Шпилевского, безусловно, жаждали порадовать брестскую публику крупным успехом и поначалу поединок полностью складывался по сценарию хозяев. Уже к 13-й минуте матча бело-голубые вели, 2:0 благодаря голам Филиповича и Савицкого с пенальти.
А во втором тайме Павел Савицкий забил еще дважды и оформил таким образом хет-трик. Но удержать крупное преимущество не удалось, концовку поединка брестчане полностью провалили, гости за последние четверть часа игры забили трижды. Итог — 4:3.
Павел Савицкий, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Конечно, обидно в конце пропускать три мяча. Ведя 4:0. А так.. считаю, что играли где-то около 70 минут. Очень хороший футбол. Здорово играли. После пропущенного мяча немного просели. Свои же ошибки. Всегда говорил, когда свои ошибки пропускаем.
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