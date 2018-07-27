Лига Европы. «Динамо–Брест» – «Атромитос» 4:3

Новости Беларуси. Сразу три белорусских футбольных клуба проводили накануне матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Для динамовцев Бреста домашний поединок против греческого «Атромитоса» был дебютным в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский «Шахтёр» сыграл вничью с польским «Лехом»

Подопечные Алексея Шпилевского, безусловно, жаждали порадовать брестскую публику крупным успехом и поначалу поединок полностью складывался по сценарию хозяев. Уже к 13-й минуте матча бело-голубые вели, 2:0 благодаря голам Филиповича и Савицкого с пенальти.

А во втором тайме Павел Савицкий забил еще дважды и оформил таким образом хет-трик. Но удержать крупное преимущество не удалось, концовку поединка брестчане полностью провалили, гости за последние четверть часа игры забили трижды. Итог — 4:3.