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Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в КХЛ. Финальный матч серии

06 октября 2023 20:33
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Поединком с «Локомотивом» из Ярославля столичное «Динамо» завершило длительную восьмиматчевую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играли белорусы с лидером Западной конференции.

Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в КХЛ. Финальный матч серии-1

Напомним, совсем недавно пути клубов уже пересекались на минском льду. Тогда «железнодорожники» были на голову сильнее – 4:1. Началась нынешняя битва бодро. Зрители в накладе точно не были. Скорости, техника, мышление – все на высоте. Хотя нужно признать: небольшим территориальным преимуществом владел «Локомотив». Но «зубры» бодались и весьма уверенно, не уступая звучному оппоненту. Хозяева дважды имели численный перевес. Но реализовать его не смогли. Зато получилось забросить в равных составах. Голевое чутье не подвело Виталия Пинчука. Уже со старта второго отрезка ярославские хоккеисты бросились отыгрываться.

Финальные цифры противостояния – 3:2 в пользу минчан.

# Хоккей # Фотофакт

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