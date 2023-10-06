Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в КХЛ. Финальный матч серии

Напомним, совсем недавно пути клубов уже пересекались на минском льду. Тогда «железнодорожники» были на голову сильнее – 4:1. Началась нынешняя битва бодро. Зрители в накладе точно не были. Скорости, техника, мышление – все на высоте. Хотя нужно признать: небольшим территориальным преимуществом владел «Локомотив». Но «зубры» бодались и весьма уверенно, не уступая звучному оппоненту. Хозяева дважды имели численный перевес. Но реализовать его не смогли. Зато получилось забросить в равных составах. Голевое чутье не подвело Виталия Пинчука. Уже со старта второго отрезка ярославские хоккеисты бросились отыгрываться.

Финальные цифры противостояния – 3:2 в пользу минчан.